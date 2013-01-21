piterhandra (piterhandra) wrote,
piterhandra
piterhandra
Category:

архивное фото группы "Митра"

Мало кто знает, но до создания группы "Сплин", Александр Васильев выступал в другом коллективе. В 1988 году в Ленинградский рок-клуб пыталась вступить школьно-институтская группа "Митра", в состав которой входили:

Александр Васильев
Олег Куваев (создатель "Масяни" и "Магазинчик Бо")
Александр Морозов
Александра Васильева (да-да, будущая жена Александра Васильева :))

Васильев сочинял песни, а у Морозова был магнитофон "Рекорд", микрофон и бас-гитара.
Вступить в рок-клуб у них не получилось. Срезал молодых талантов никто иной, как Антон Гуницкий. Потом Васильев ушел в армию, и до 1992 года не возвращался к мыслям о создании музыкальной группы. Но кто знал, что через десять лет после недолгой жизни "Митры", имена её участников будет знать вся Россия.

Я предлагаю вам послушать самые первые музыкальные опыты будущего фронтмена "Сплинов":











Tags: Олег Куваев, музыка, спЛин
Subscribe
promo piterhandra may 26, 2014 12:40 3
Buy for 100 tokens
Все книги серии "Хронос" уже в продаже!
Заказать книги на сайте Озон.ру; Заказать книги на сайте Лабиринт; Скачать электронную книгу на сайте Литрес; Читать онлайн на СамИздате. Репост приветствуется!
  • Post a new comment

    Error

    switch
    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
    Help
  • 11 comments